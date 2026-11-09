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Opitý vodič narazil pri Topoľčanoch do betónového premostenia
Všetci vodiči skončili v policajnej cele.
Autor TASR
Nitra 9. novembra (TASR) - V Nemčiciach v okrese Topoľčany narazil počas víkendu 52-ročný vodič motorového vozidla Toyota Yaris do betónového premostenia. Vodič sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Pri následnej kontrole nafúkal 1,79 promile alkoholu.
Alkoholom sa pred jazdou posilnil aj 58-ročný vodič vozidla Mercedes Vito. Policajti ho kontrolovali v obci Beša v okrese Levice. Vodič pri kontrole nafúkal 1,27 promile alkoholu. V obci Marcelová v okrese Komárno sa 49-ročný vodič vozidla Volkswagen Golf odmietol podrobiť kontrole na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. V Topoľčanoch jazdil 39-ročný vodič vozidla Suzuki Liana v čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý má uložený do septembra 2027.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele. Obvinení boli z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
Alkoholom sa pred jazdou posilnil aj 58-ročný vodič vozidla Mercedes Vito. Policajti ho kontrolovali v obci Beša v okrese Levice. Vodič pri kontrole nafúkal 1,27 promile alkoholu. V obci Marcelová v okrese Komárno sa 49-ročný vodič vozidla Volkswagen Golf odmietol podrobiť kontrole na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. V Topoľčanoch jazdil 39-ročný vodič vozidla Suzuki Liana v čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý má uložený do septembra 2027.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele. Obvinení boli z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.