Opitý vodič narazil v Bošáci do obrubníka

Nové Mesto na Váhom 21. októbra (TASR) - Ročný trest odňatia slobody hrozí 45-ročnému vodičovi, ktorý narazil v Bošáci (okres Nové Mesto nad Váhom) pod vplyvom alkoholu do obrubníka. Muž už čelí obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom v pondelok Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.



"Vodič Fordu Mondeo narazil do obrubníka pri jednom z rodinných domov a poškodil si disk na kolese. Privolaní policajti ho podrobili dychovej skúške s výsledkom 0,85 mg/l, čo predstavuje 1,77 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška po 20 minútach ukázala ešte vyššiu hodnotu, a to 0,97 mg/l, čo predstavuje 2,02 promile alkoholu," uviedla Antalová.



Tretia dychová skúška ukázala podľa nej tiež stúpajúcu hodnotu, vodič nafúkal 0,98 mg/l, čo predstavuje 2,04 promile alkoholu. "Policajti muža následne v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a po lekárskom vyšetrení skončil v cele. Za trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky je trestná sadzba v zmysle zákona až jeden rok odňatia slobody. O tom, aký trest dostane, rozhodne súd v Novom Meste nad Váhom," dodala.