Opitý vodič narazil v Košiciach do dvoch áut a zábradlia

Košice 16. februára (TASR) – K dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto značky Audi A8 narazilo do ďalších dvoch áut a kovového zábradlia, došlo v pondelok (15. 2.) popoludní v Košiciach na križovatke Triedy SNP a Ipeľskej ulice. Dychovou skúškou policajti namerali 39-ročnému vodičovi Audi 1,46 promile alkoholu.



Podľa doterajších zistení vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam, keď krátko po 16.00 h pri odbočovaní vpravo na križovatke prešiel s autom do protismeru. "Tam narazil do vozidla značky Seat Toledo, ktoré nárazom posunulo do vedľa stojaceho autobusu MHD, obe vozidlá stáli na križovatke na červenom svetelnom signáli. Audi však ďalej pokračovalo v jazde, narazilo do stojaceho vozidla značky Škoda Octavia a následne do kovového zábradlia," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Zranenia vodiča Audi si vyžiadali iba jednorazové ošetrenie, ostatní účastníci dopravnej nehody sa nezranili. Celkovú predbežnú škodu vyčíslili na 16.000 eur.



Policajti počas dokumentovania nehody uzavreli okolie križovatky a dopravu v tomto úseku regulovali. "Presná príčina dopravnej nehody, jej bližšie okolnosti i miera zavinenia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Tridsaťdeväťročný Žilinčan bol po vykonaní potrebných procesných úkonov obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodala Ivanová.