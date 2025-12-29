< sekcia Regióny
Opitý vodič narazil v Nitre s ukradnutým autom do polície
Dvadsaťdvaročný vodič nafúkal 1,98 promile, jeho 23-ročný spolujazdec 1,5 promile.
Autor TASR
Nitra 29. decembra (TASR) - Vodič pod vplyvom alkoholu narazil s vozidlom, ktoré užíval neoprávnene, do služobného auta polície. Spolu so svojím spolujazdcom skončili v policajnej cele, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dôchodca oznámil polícii, že mu dvaja muži bez jeho vedomia zobrali auto Dacia Duster. Krátko po vyhlásení pátrania vozidlo spozorovala hliadka obvodného oddelenia Nitra-Východ, ktorá ho začala prenasledovať. Počas úteku vodič v mestskej časti Nitra-Dražovce narazil do služobného vozidla polície.
Policajti podrobili oboch mužov z auta dychovej skúške. Dvadsaťdvaročný vodič nafúkal 1,98 promile, jeho 23-ročný spolujazdec 1,5 promile. Poverený príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného užívania cudzieho motorového vozidla. Vodiča obvinil aj pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
