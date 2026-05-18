< sekcia Regióny
Opitý vodič nedal prednosť hliadke, nafúkal 2,2 promile
Policajti vozidlo zastavili a vodiča podrobili kontrole.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 18. mája (TASR) - Polícia obvinila 23-ročného vodiča z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po tom, ako v sobotu (16. 5.) po polnoci v Starej Ľubovni nafúkal viac ako 2,2 promile alkoholu. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na križovatke ulíc Tatranská a Okružná nedal prednosť policajnej hliadke idúcej po hlavnej ceste.
Policajti vozidlo zastavili a vodiča podrobili kontrole. Výsledok dychovej skúšky bol pozitívny a ďalšia jazda bola vodičovi zakázaná. „Mladý muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala hovorkyňa.
Policajti vozidlo zastavili a vodiča podrobili kontrole. Výsledok dychovej skúšky bol pozitívny a ďalšia jazda bola vodičovi zakázaná. „Mladý muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala hovorkyňa.