Opitý vodič vo Veľkom Kýre poškodil telekomunikačný stĺp

Nové Zámky 23. mája (TASR) - Dopravní policajti z Nových Zámkov zasahovali v nočných hodinách pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v obci Veľký Kýr. Vodič osobného motorového vozidla VW Golf pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, následkom čoho dostal šmyk. Prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do dreveného telekomunikačného stĺpu. Následne narazil do dopravného značenia, ďalej do oplotenia rodinného domu, odkiaľ ho odrazilo do ďalšieho oplotenia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Pri tejto zrážke odhodilo motor aj prevodovku auta do plota. Policajti podrobili 22-ročného vodiča dychovej skúške s výsledkom 1,05 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 2,19 promile, čiže ťažká opitosť. Pri dopravnej nehode sa nikto nezranil. Vzniknuté škody boli predbežne vyčíslené na 1700 eur. V danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.