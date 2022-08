Opitý vodič poškodil v Prievidzi päť áut, zranil sa i jeho spolujazdec

Prievidza 22. augusta (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody 32-ročného vodiča, ktorý uplynulý víkend na Lúčnej ulici v Prievidzi pod vplyvom alkoholu poškodil päť áut. Pri zrážke sa zranil i jeho spolujazdec. Policajti začali trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Informovali o tom v pondelok na sociálnej sieti.



"Vodič Škody Octavia najskôr narazil do nádoby na odpad na Lúčnej ulici a následne do troch zaparkovaných áut. Pri tejto nehode sa zranil jeho 28-ročný spolujazdec," uviedli policajti.



Vodiča po zákonnom poučení policajti podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,07 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje hodnotu 2,23 promile. Opakovaná skúška ukázala hodnotu 1,10 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 2,29 promile.



"Ráno policajti zistili ešte jedno poškodené auto, na ktoré spadlo veko z kontajnera. Celková bilancia nehody je teda päť poškodených áut vrátane vodičovho," doplnila polícia.



Škodu na vozidlách predbežne vyčíslili na približne 8700 eur. "Na základe výsledkov lekárskej správy sa rozhodne, či sa trestné stíhanie nerozšíri o ďalší trestný čin, a to ublíženie na zdraví. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania," dodali policajti.