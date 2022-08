Opitý vodič prešiel do protismeru a narazil do plota domu v Pezinku

Bratislava 8. augusta (TASR) - Opitý vodič prešiel v nedeľu (7. 8.) do protismeru a narazil do plota rodinného domu v Pezinku. Voči 29-ročnému Danielovi O. vzniesli obvinenie. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Vozidlo značky Škoda Roomster počas prechádzania pravotočivej zákruty prešlo z doposiaľ presne zistených príčin do protismeru, mimo vozovky na trávnatú plochu a následne narazilo do betónového oplotenia rodinného domu," priblížila nehodu polícia.



Po príchode policajtov bol muž podrobený dychovej skúške, ktorá sa skončila s pozitívnym výsledkom. Danielovi O. bola nameraná hodnota 2,19 promile, čo predstavuje z medicínskeho hľadiska stav ťažkej opitosti.



"Vodič bol obmedzený na osobnej slobode a zo strany povereného príslušníka Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedli policajti. Následne bol Daniel O. umiestnený v cele policajného zaistenia.



V tejto súvislosti policajti upozorňujú vodičov, že alkohol v žiadnom prípade za volant nepatrí. "Opäť apelujeme na vodičov, aby boli na cestách voči sebe, ako aj ďalším účastníkom cestnej premávky zodpovední a alkohol alebo iné návykové látky počas jazdy alebo pred ňou za žiadnych okolností nepožili," zdôraznili policajti.