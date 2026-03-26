VÁŽNA NEHODA: Opitý vodič prešiel do protismeru, zranilo sa päť ľudí
Vodičovi vozidla Peugeot namerali policajti v dychu 2,21 promile alkoholu. V prípade naďalej prebiehajú procesné úkony s cieľom objasnenia skutku.
Autor TASR
Trenčín 26. marca (TASR) - Policajti z trenčianskeho dopravného inšpektorátu začali trestné stíhanie v prípade prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, 25-ročný vodič spôsobil v Trenčíne pod vplyvom alkoholu dopravnú nehodu. Zranenia utrpelo päť osôb, z toho dve deti. Informovala o tom trenčiansky krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
K nehode malo pravdepodobne dôjsť tak, že 25-ročný vodič vozidla Peugeot 406 mal z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru, kde narazil do protiidúceho vozidla Toyota Highlander. Pri nehode utrpel zranenia nielen vodič vozidla značky Peugeot, ale aj vodič druhého vozidla a jeho traja spolujazdci, z toho dvaja maloletí.
Vodičovi vozidla Peugeot namerali policajti v dychu 2,21 promile alkoholu. V prípade naďalej prebiehajú procesné úkony s cieľom objasnenia skutku.
K nehode malo pravdepodobne dôjsť tak, že 25-ročný vodič vozidla Peugeot 406 mal z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru, kde narazil do protiidúceho vozidla Toyota Highlander. Pri nehode utrpel zranenia nielen vodič vozidla značky Peugeot, ale aj vodič druhého vozidla a jeho traja spolujazdci, z toho dvaja maloletí.
Vodičovi vozidla Peugeot namerali policajti v dychu 2,21 promile alkoholu. V prípade naďalej prebiehajú procesné úkony s cieľom objasnenia skutku.