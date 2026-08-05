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OPITÝ VODIČ: Pri dychovej skúške nafúkal vyše 2 promile
Ako uviedla polícia, muž v pondelok (3. 8.) po 16.00 h viedol osobné vozidlo po ulici Bernolákovej v Sabinove
Autor TASR
Prešov 5. augusta (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia v Prešove obvinila 59-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž v pondelok (3. 8.) po 16.00 h viedol osobné vozidlo po ulici Bernolákovej v Sabinove. Kontrolovala ho policajná hliadka, lebo nebol pripútaný bezpečnostným pásom. Policajti muža podrobili dychovej skúške, jej výsledok presiahol 2,5 promile.
„Výsledok opakovanej dychovej skúšky dosiahol takmer 2,7 promile. Vodič bol po obmedzení na osobnej slobode umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.
Ako uviedla, muž v pondelok (3. 8.) po 16.00 h viedol osobné vozidlo po ulici Bernolákovej v Sabinove. Kontrolovala ho policajná hliadka, lebo nebol pripútaný bezpečnostným pásom. Policajti muža podrobili dychovej skúške, jej výsledok presiahol 2,5 promile.
„Výsledok opakovanej dychovej skúšky dosiahol takmer 2,7 promile. Vodič bol po obmedzení na osobnej slobode umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.