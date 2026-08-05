Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. august 2026Meniny má Meniny má Hortenzia
< sekcia Regióny

OPITÝ VODIČ: Pri dychovej skúške nafúkal vyše 2 promile

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Ako uviedla polícia, muž v pondelok (3. 8.) po 16.00 h viedol osobné vozidlo po ulici Bernolákovej v Sabinove

Autor TASR
Prešov 5. augusta (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia v Prešove obvinila 59-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, muž v pondelok (3. 8.) po 16.00 h viedol osobné vozidlo po ulici Bernolákovej v Sabinove. Kontrolovala ho policajná hliadka, lebo nebol pripútaný bezpečnostným pásom. Policajti muža podrobili dychovej skúške, jej výsledok presiahol 2,5 promile.

„Výsledok opakovanej dychovej skúšky dosiahol takmer 2,7 promile. Vodič bol po obmedzení na osobnej slobode umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.
.

Neprehliadnite

EXTRÉMNE teplá noc: Najvyššie maximum sa posunulo na novú úroveň

PADOL REKORD: V Bratislave namerali 39,9 stupňa Celzia

VIDEO: MUNÍCIA V DUNAJI: Mínu previezli na likvidáciu

PÁD LIETADLA PRI OČOVEJ: Zahynuli traja ľudia