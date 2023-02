Opitý vodič sa s kamiónom prevrátil do priekopy, hrozí mu väzenie

Pavlovce 16. februára (TASR) - Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia 62-ročného vodiča maďarského kamióna, ktorý sa na rovnom úseku cesty v okrese Rimavská Sobota v stredu (15. 2.) prevrátil do priekopy. Po nehode nafúkal 1,63 promile alkoholu. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Obvinený pod vplyvom alkoholu v dopoludňajších hodinách šoféroval kamión v smere od Pavloviec do Bottova, pričom s kamiónom zišiel z cesty na pravú krajnicu, kde sa prevrátil do priekopy," priblížila polícia.



Vodič kamióna nehodu spôsobil pri výkone zamestnania, podľa polície tak bude čeliť vyššiemu trestu. Ako vodičovi z povolania mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.