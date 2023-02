NEZVLÁDLI RIADENIE: Muž skončil v kruhovom objazde, ženu zastavil stĺp

Trnava 6. februára (TASR) - Polícia v okresoch Galanta a Trnava riešila počas víkendu dve dopravné nehody, pri ktorých vodiči nafúkali takmer tri promile. Za obcou Čierny Brod skončil 39-ročný vodič v strede kruhového objazdu, v Boleráze 52-ročnú ženu zastavil až stĺp verejného osvetlenia. Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.



"V sobotu (4. 2.) podvečer vodič vozidla značky VW Golf zrovnal pod vplyvom alkoholu so zemou dopravné značky a nakoniec s autom uviazol v kruhovom objazde. Policajti ho podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu v dychu namerali 2,73 promile," uviedla.



Vodička Škody Octavia v nedeľu (5. 2.) večer v obci Boleráz mala najskôr zísť mimo cesty, kde autom narazila do ľavého boku zaparkovaného auta Peugeot 406. "Pokračovala ďalej po chodníku a jej riskantnú jazdu ukončil stĺp. Aj tejto vodičke policajti zistili v dychu 2,96 promile," doplnila Antalová.



Policajti oboch vodičov obmedzili na osobnej slobode a na mieste im zadržali vodičské preukazy. Polícia osoby rieši v súvislosti s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v tzv. superrýchlom konaní. Obaja vodiči si až do rozhodnutia súdu počkajú v policajných celách.