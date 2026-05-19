Utorok 19. máj 2026
Opitý vodič skončil v priekope, nafúkal viac ako 2,3 promile

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Kladzany 19. mája (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po dopravnej nehode medzi obcami Kladzany a Hencovce vo okrese Vranov nad Topľou 49-ročného muža. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodič nafúkal viac ako 2,3 promile alkoholu.

K nehode došlo v pondelok (18. 5.) ráno na ceste v smere od obce Kladzany na Hencovce. Vodič osobného auta podľa polície v miernej zákrute nezvládol riadenie, prešiel do protismeru a následne zišiel mimo vozovky do priekopy. „Muž bol obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala hovorkyňa.
