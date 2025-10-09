< sekcia Regióny
Opitý vodič šoféroval napriek zákazu: Nafúkal 2,6 promile
Šoféra obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Holumnica 9. októbra (TASR) - Polícia obvinila muža, ktorý šoféroval v obci Holumnica v okrese Kežmarok opitý, a to aj napriek zákazu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ho zastavila v stredu (8. 10.) pred 17.00 h, keďže nebol pripútaný bezpečnostným pásom.
Ligdayová uviedla, že 40-ročného muža podrobili kontrole, pričom výsledok dychovej skúšky presiahol 2,6 promile. „Lustráciou bolo zistené, že má súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá s platnosťou do júna 2028,“ dodala.
Šoféra obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku voči zadržanému vzniesol obvinenie z trestných činov marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
