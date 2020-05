Opitý vodič stratil prívesný vozík a skončil v priekope

Vranov nad Topľou 22. mája (TASR) – Vranovská dopravná polícia obvinila 31-ročného muža z Vranova nad Topľou, ktorý vo štvrtok (21. 5.) spôsobil medzi obcami Zámutov a Čaklov vo Vranovskom okrese dopravnú nehodu, z trestného činu ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky. O prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Vranovčan mal podľa jej slov viesť osobné motorové vozidlo aj s prívesným vozíkom, na ktorom bola naložená miešačka. "Z dôvodu neprimeranej jazdy sa mu pravdepodobne vozidlo rozkývalo spoločne s vozíkom, pričom vozík zišiel do priekopy mimo cestu," opísala okolnosti dopravnej nehody Ligdayová s tým, že prívesný vozík sa od vozidla odtrhol a prevrátil. Vodič v nekontrolovanej jazde pokračoval ešte približne 100 metrov, na čo i on zišiel do priekopy. Dychová skúška, ktorú u vodiča na mieste nehody vykonala policajná hliadka, uňho preukázala 2,31 promile. Opakované dychové skúšky skončili s výsledkami 2,56 a 2,54 promile.



Pri udalosti vznikla na motorovom vozidle škoda vo výške 1000 eur, na prívesnom vozíku 500 eur. Ako Ligdayová uzavrela, Vranovčana policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.