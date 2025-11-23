Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OPITÝ VODIČ: Takmer vrazil do autobusovej zastávky

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Pri autobusovej zastávke sa v čase nehody nachádzali dvaja ľudia vrátane 18-ročného muža, ktorý pri udalosti utrpel zranenia s dobou liečenia do 42 dní.

Autor TASR
Malý Krtíš 23. novembra (TASR) – V obci Malý Krtíš v sobotu (22. 11.) ráno opitý vodič takmer vrazil do autobusovej zastávky. V čase nehody sa pri nej nachádzali dve osoby, jedna utrpela zranenia. Polícia vodiča zadržala. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

„Podľa doposiaľ zistených informácií, 38-ročný vodič osobného motorového vozidla mal prejsť do protismeru a následne vraziť do dopravného značenia umiestneného tesne vedľa autobusovej zastávky,“ priblížila polícia.

Pri autobusovej zastávke sa v čase nehody nachádzali dvaja ľudia vrátane 18-ročného muža, ktorý pri udalosti utrpel zranenia s dobou liečenia do 42 dní. „Vodič bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 1,12 mg/l a obmedzený na osobnej slobode,“ dodala polícia.

V súvislosti s nehodou polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Presná príčina, ako aj bližšie okolnosti udalosti, sú predmetom ďalšieho objasňovania.

