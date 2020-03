Opitý vodič taxislužby narazil v Piešťanoch do odstaveného auta

Piešťany 2. marca (TASR) – S alkoholom v krvi si sadol za volant vodič taxislužby v Piešťanoch, ktorý v piatok (28.2.) narazil do odstaveného osobného auta. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová. Šoféra obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a pokiaľ sa preukáže jeho vina, hrozí mu niekoľkoročné väzenie.



"Privolaná policajná hliadka podrobila 39-ročného vodiča dychovej skúške. V ranných hodinách mu prístroj nameral v prepočte 1,56 promile, pričom následnou dychovou skúškou mu bola zistená ešte vyššia hodnota, a to 1,71 promile," uviedla Kredatusová.



Taxikára z Piešťan policajti zadržali a vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Zároveň spracoval podnet na väzbu, o ktorej už sudca rozhodol a polícia ho eskortovala do výkonu väzby," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



V zmysle zákona môže byť za požitie alkoholu pri výkone zamestnania, pri ktorom je vplyv návykovej látky zvlášť nebezpečný, uložené odňatie slobody na dva až päť rokov.