OPITÝ VODIČ UNIKAL POLÍCII: Už ho obvinili

Krupina 16. októbra (TASR) - Z jazdy pod vplyvom alkoholu obvinila polícia vodiča, ktorý unikal krupinskej policajnej hliadke na ceste I/66 v smere do Zvolena. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.



Šesťdesiatštyriročného muža z Krupiny chceli policajti zastaviť po tom, čo ho spozorovali šoférovať bez bezpečnostného pásu. Navyše podľa polície jazdil zo strany na stranu. Po použití zvukového a svetelného policajného zariadenia najprv vodič zastal pri krajnici, no následne začal unikať.



Polícia ďalej uvádza, že muž viac nereagoval na zvukové a svetelné zariadenie, policajtom kričal, že nezastaví, nadával im a opakovane svoje auto smeroval na policajné. Nerešpektoval ani upozornenie, že bude použitá zbraň, a prešiel na vedľajšiu cestu v smere na Vajsov, kde zastavil pred domom a chcel ujsť.



"Policajti voči nemu použili donucovacie prostriedky a keďže vznikla obava z útoku na verejného činiteľa a že bude aj naďalej pokračovať v protiprávnej činnosti, vodičovi založili putá," dodala polícia s tým, že muž sa následne odmietol podrobiť dychovej skúške a odberu krvi.



Muži zákona Krupinčana následne obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov bol umiestnený do policajnej cely. Polícia vo Zvolene ho obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a vyšetrovanie prípadu bolo ukončené v superrýchlom konaní.