Opitý vodič v Bratislave: Bol agresívny a nafúkal 1,48 promile

Bratislava 10. marca (TASR) - Dvadsaťpäťročnému Martinovi M. hrozí ročné väzenie za jazdu pod vplyvom alkoholu v Bratislave. Policajti mu v sobotu (8. 3.) na Pražskej ulici namerali 1,48 promile. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Jeho jazda by nebola ničím výnimočná, ak by agresívnou a rýchlou jazdou bezdôvodne nepredchádzal v jazdných pruhoch. Bol hliadkou podrobený vykonaniu dychovej skúšky, ktorej výsledok bol 1,48 promile. Za jazdu pod vplyvom alkoholu bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný na policajné oddelenie," uviedla hovorkyňa.



Mužovi bolo podľa jej slov vznesené obvinenie za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Pri preukázaní viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok," doplnila.



Poukázala na to, že za uplynulý víkend evidujú bratislavskí policajti dvoch vodičov, ktorých dychová skúška mala výsledok do jedného promile. Taktiež zaznamenali dvoch vodičov, ktorí mali pozitívny skríningový test na drogy.