NARAZIL DO POLICAJNÉHO AUTA: Opitý vodič nafúkal 1,29 promile alkoholu

Žilina 5. decembra (TASR) - Vodič pod vplyvom alkoholu narazil v pondelok (4. 12.) v žilinskej mestskej časti Bytčica do neoznačeného policajného auta. Na mieste mu zadržali vodičský preukaz a eskortovali ho na policajné oddelenie. V utorok o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Ako priblížila, 41-ročný vodič šoféroval osobné auto v smere od centra Žiliny do Rajca. "Z doposiaľ presne nezistených príčin prednou časťou vozidla narazil do zadnej časti služobného motorového vozidla bez označenia Polícia," uviedla Kremeňová s tým, že po nehode vodič nafúkal 1,29 promile alkoholu. U druhého vodiča alkohol nezistili a previezli ho na ošetrenie.



Policajti 41-ročného muža obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hovorkyňa dodala, že ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.