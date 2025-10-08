< sekcia Regióny
Opitý vodič v Kežmarku narazil do zábradlia, z miesta odišiel
Autor TASR
Kežmarok 8. októbra (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 50-ročného muža z Kežmarku, ktorý v utorok (7. 10.) po 14.00 h viedol osobné vozidlo po Tvarožnianskej ulici. Na kruhovom objazde narazil autom do železného zábradlia, no v jazde pokračoval ďalej. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodič zastavil až na Baštovej ulici a z miesta následne odišiel.
„Neskôr sa na miesto vrátil a bol policajnou hliadkou podrobený kontrole,“ uviedla hovorkyňa s tým, že výsledok dychovej skúšky u neho presiahol dve promile. Muž skončil v cele policajného zaistenia.
