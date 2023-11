Opitý Popradčan nezvládol riadenie a havaroval, polícia ho obvinila

Poprad 8. novembra (TASR) - Opitý vodič v Poprade nezvládol riadenie a havaroval, polícia ho obvinila. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 24-ročný Popradčan čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Nehoda sa stala v utorok (7. 11.) hodinu pred polnocou, keď muž viedol osobné vozidlo po Skladovej ulici v mestskej časti Stráže.



"Pred jedným z rodinných domov nezvládol riadenie, v dôsledku čoho narazil s autom do vodovodného hydrantu, potom do elektrickej rozvodnej skrine, následne do stĺpu elektrického vedenia a aj do oplotenia rodinného domu," priblížila hovorkyňa.



Policajná hliadka po príchode na miesto dopravnej nehody podrobila mladého Popradčana dychovej skúške. Jej výsledok bol pozitívny a dosiahol hodnotu takmer 1,7 promile. "Vodič, ako aj 28-ročný spolujazdec pri nehode utrpeli zranenia," dodala Ligdayová s tým, že pri nehode vznikla škoda na vozidle približne 1000 eur. Škodu na zariadeniach vyčíslili na ďalších 7000 eur.



Miesto dopravnej nehody bolo riadne zadokumentované, polícia sa presnou príčinou, ako aj ďalšími okolnosťami udalosti podľa hovorkyne zaoberá.