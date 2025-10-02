< sekcia Regióny
Opitý vodič v Sečovciach: Mladík nabúral do odstaveného auta
Podľa doterajších zistení vodič z Michaloviec smerujúci na obec Hriadky na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin zišiel vpravo na krajnicu, kde narazil do odstaveného auta.
Autor TASR
Sečovce 2. októbra (TASR) - Osobné auto, ktoré viedol 23-ročný vodič, narazilo v stredu (1. 10.) okolo 22.30 h na Kochanovskej ulici v Sečovciach v okrese Trebišov do odstaveného osobného vozidla. Policajti namerali vodičovi pri dychovej skúške na alkohol 2,33 promile. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Podľa doterajších zistení vodič z Michaloviec smerujúci na obec Hriadky na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin zišiel vpravo na krajnicu, kde narazil do odstaveného auta. „Zranenia, ktoré pri dopravnej nehode utrpel, si vyžiadali iba jednorazové ošetrenie. Ako podozrivého zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov mu vzniesli obvinenie,“ uviedla pre TASR Ivanová. Prítomnosť iných osôb nachádzajúcich sa v čase vzniku dopravnej nehody vo vozidle sa podľa nej nepotvrdila.
Počas dokumentovania dopravnej nehody úsek cesty na nevyhnutne potrebný čas uzatvorili, dopravu v tomto úseku riadili policajti a autá púšťali striedavo v jednom jazdnom pruhu. „Všetky ďalšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.
Podľa doterajších zistení vodič z Michaloviec smerujúci na obec Hriadky na rovnom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin zišiel vpravo na krajnicu, kde narazil do odstaveného auta. „Zranenia, ktoré pri dopravnej nehode utrpel, si vyžiadali iba jednorazové ošetrenie. Ako podozrivého zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov mu vzniesli obvinenie,“ uviedla pre TASR Ivanová. Prítomnosť iných osôb nachádzajúcich sa v čase vzniku dopravnej nehody vo vozidle sa podľa nej nepotvrdila.
Počas dokumentovania dopravnej nehody úsek cesty na nevyhnutne potrebný čas uzatvorili, dopravu v tomto úseku riadili policajti a autá púšťali striedavo v jednom jazdnom pruhu. „Všetky ďalšie okolnosti vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa.