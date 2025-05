OPITÝ VODIČ V SENCI: Nafúkal 2,81 promile

Bratislava 5. mája (TASR) - Bratislavskí krajskí policajti prichytili počas uplynulých dní 33-ročného vodiča, ktorý nafúkal 2,81 promile. Muža zastavila v nedeľu (4. 5.) približne o 20.00 h na Železničnej ulici v Senci. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



„Ďalším vodičom, ktorý sa ‚zapísal do štatistík‘, bol 23-ročný muž jazdiaci s motorovým vozidlom značky Mercedes-Benz. V nedeľu prechádzal po Hlavnej ulici v Rovinke smerom na Bratislavu. Jeho jazdu zo strany na stranu si všimla hliadka seneckých policajtov,“ priblížila Šimková. Dodala, že polícia mu namerala 1,87 promile.



Pod vplyvom alkoholu jazdil aj 31-ročný vodič. Na Prievozskej ulici v Bratislave podľa hovorkyne nedodržal bezpečný odstup, v dôsledku čoho narazil do pred ním idúceho vozidla. To bolo následne odrazené do ďalšieho vozidla pred ním. „Po príchode hliadky na miesto dopravnej nehody bol vodič podrobený dychovej skúške s výsledkom 2,54 promile,“ podotkla Šimková. Vodiča obvinili za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň spracovali návrh na jeho vzatie do väzby, s ktorým sa prokurátor stotožnil.



Policajti opätovne pripomínajú, že vodiči jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujú a ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky a seba.