OPITÝ VODIČ: Viezol 14 žiakov materskej školy

Policajné foto. Foto: Polícia SR - Košický kraj

Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu.

Autor TASR
Košice 3. novembra (TASR) - Pod vplyvom alkoholu šoféroval 69-ročný vodič, ktorý v mikrobuse v pondelok v Košiciach viezol 14 žiakov materskej školy s ich učiteľkou. Vozidlo pred 10.00 h zastavili policajti a vodiča podrobili kontrole. „Dychová skúška ukázala 0,37 mg/l alkoholu, teda 0,77 promile,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Šofér viezol deti na ich krúžok. „Policajti mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. O tom, kedy (a či vôbec) bude môcť opäť šoférovať, rozhodne správny orgán,“ uviedla polícia.

.

