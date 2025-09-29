< sekcia Regióny
Opitý vodič vo Vranove nad Topľou narazil do auta
Pri tejto nehode vznikla majetková škoda na vozidlách vo výške približne 4000 eur.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 29. septembra (TASR) - Policajti vo Vranove nad Topľou odhalili vodiča pod vplyvom alkoholu. Následne bol povereným príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu vo Vranove nad Topľou obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, išlo o 33-ročného muža, ktorý viedol v sobotu (27. 9.) v skorých ranných hodinách osobné vozidlo po ulici Porubskej.
„Prešiel do protismeru, kde narazil do stojaceho auta. Snažil sa pokračovať v jazde ďalej, no po niekoľkých metroch sa stalo vozidlo nepojazdné. Policajná hliadka po príchode na miesto muža podrobila kontrole, výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer jeden a pol promile,“ povedala Ligdayová s tým, že vodič bol obmedzený na osobnej slobode.
