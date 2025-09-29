Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. september 2025Meniny má Michal a Michaela
< sekcia Regióny

Opitý vodič vo Vranove nad Topľou narazil do auta

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Pri tejto nehode vznikla majetková škoda na vozidlách vo výške približne 4000 eur.

Autor TASR
Vranov nad Topľou 29. septembra (TASR) - Policajti vo Vranove nad Topľou odhalili vodiča pod vplyvom alkoholu. Následne bol povereným príslušníkom Okresného dopravného inšpektorátu vo Vranove nad Topľou obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, išlo o 33-ročného muža, ktorý viedol v sobotu (27. 9.) v skorých ranných hodinách osobné vozidlo po ulici Porubskej.

„Prešiel do protismeru, kde narazil do stojaceho auta. Snažil sa pokračovať v jazde ďalej, no po niekoľkých metroch sa stalo vozidlo nepojazdné. Policajná hliadka po príchode na miesto muža podrobila kontrole, výsledok dychovej skúšky dosiahol takmer jeden a pol promile,“ povedala Ligdayová s tým, že vodič bol obmedzený na osobnej slobode.

Pri tejto nehode vznikla majetková škoda na vozidlách vo výške približne 4000 eur.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dočkáme sa babieho leta?

PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR

Týždenník: Cez deň je svetlo a v noci tma

POSTULKA: Dlhodobý stres môže viesť k vysokému tlaku