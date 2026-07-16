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Opitý vodič vrazil do stĺpa, následne z miesta nehody odišiel

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Po pozitívnej dychovej skúške bol muž obmedzený na osobnej slobode.

Autor TASR
Mojš 16. júla (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí muž, ktorý v stredu (15. 7.) z doposiaľ nezistených príčin vrazil so svojím autom do stĺpa elektrického vedenia v obci Mojš (okres Žilina). Ako informovala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti, pri dychovej skúške nafúkal 1,65 promile alkoholu.

Po nehode si vodič nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta udalosti odišiel. Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina - okolie v súčinnosti s hliadkou Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vodiča v krátkom čase vypátrali,“ priblížila polícia.

Po pozitívnej dychovej skúške bol muž obmedzený na osobnej slobode. „Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Žiline mu vzniesol obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.

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