Opitý vodič si to namieril rovno do značky, z miesta nehody ušiel

Trenčín 19. apríla (TASR) – Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky bude čeliť 27-ročný vodič z Trenčína. Pod vplyvom alkoholu narazil do dopravnej značky a z miesta nehody ušiel.



Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, vodič na Veľkonočný pondelok (18. 4.) pri výjazde z kruhovej križovatky vyšiel na obrubník a trávnatý ostrovček, kde narazil do dopravnej značky. Z miesta nehody následne ušiel.



„Policajná hliadka krátko po nehode vozidlo aj vodiča vypátrala. Pri dychovej skúške mal vodič v dychu 1,81 promile alkoholu. Policajti mu zadržali vodičský preukaz. Muža umiestnili do cely policajného zaistenia,“ informuje polícia.