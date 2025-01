OPITÝ VODIČ V PÚCHOVE: Zdemoloval značku a preletel cez kruháč

Púchov 7. januára (TASR) - Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky bude čeliť 36-ročný vodič z okresu Púchov. Opitý narazil v kruhovej križovatke v Púchove do dopravnej značky a informačnej tabule mesta Púchov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



"S vozidlom vyšiel na deliaci ostrovček pred kruhovým objazdom, kde narazil prednou časťou svojho vozidla do dopravnej značky. V jazde následne pokračoval naprieč kruhovým objazdom, kde opäť narazil prednou časťou vozidla do označenia s nápisom mesta Púchov, ktoré sa nachádzalo v strede deliaceho ostrovčeka kruhového objazdu," informovala hovorkyňa.



Policajti namerali vodičovi v dychu 2,44 promile alkoholu. Pri nehode vznikla škoda približne za 8200 eur.