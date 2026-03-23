Opitý vodič: Zišiel s autom z cesty a prevrátil sa
Autor TASR
Nitra 23. marca (TASR) - Dvoch vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu odhalili počas víkendu policajti v Nitrianskom kraji. V porovnaní s minulým týždňom sa počet opitých vodičov znížil. Podľa vyjadrenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre to potvrdzuje, že zvýšená prítomnosť policajtov na cestách má svoje opodstatnenie.
Na ceste III/1641 medzi obcami Veľký Cetín a Vinodol v okrese Nitra vodič vozidla Škoda Fabia pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam. Dostal šmyk, zišiel z vozovky a s vozidlom sa prevrátil na bok. Policajti podrobili 59-ročného vodiča dychovej skúške. Muž nafúkal 2,08 promile alkoholu v dychu.
V Komárne kontrolovali policajti 57-ročného vodiča vozidla Opel Corsa. Pri kontrole nafúkal 2,44 promile alkoholu.
Obaja vodiči boli obmedzení na osobnej slobode a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
