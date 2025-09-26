Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Opitý vodič zrazil v Zlatých Moravciach na priechode 74-ročného muža

Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Chodec utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice.

Autor TASR
Zlaté Moravce 26. septembra (TASR) - Opitý 32-ročný vodič zrazil v Zlatých Moravciach na priechode pre chodcov 74-ročného muža. Vodič pritom nie je držiteľom vodičského preukazu a už minulý týždeň skončil v policajnej cele, pretože jazdil pod vplyvom alkoholu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Nehoda sa stala na Duklianskej ulici. Vodič osobného vozidla zrazil vo večerných hodinách na priechode pre chodcov muža. Chodec utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s výsledkom 2,31 promile.
.

