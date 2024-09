OPITÝ ZDEVASTOVAL 4 AUTÁ: Košická polícia ho eskortovala do cely

Košice 2. septembra (TASR) - Do cely policajného zaistenia eskortovali 34-ročného opitého vodiča, ktorý v nedeľu (1. 9.) večer v Košiciach zničil okrem svojho aj ďalšie tri autá. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Vodič osobného auta zn. Renault Megane išiel po Baltickej ulici v smere na Južnú triedu. "Podľa doterajších zistení sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a prednou časťou svojho vozidla narazil do zadnej časti vozidla zn. Škoda Fabia, ktoré po náraze posunulo do zadnej časti pred ním zaparkovaného vozidla zn. Škoda Fabia a to ešte posunulo do zadnej časti tam zaparkovaného vozidla zn. BMW," spresňuje polícia s tým, že muž svoje auto poškodil tak, že už v jazde nemohol pokračovať.



Podľa polície k zraneniu osôb nedošlo. Vodičovi namerali v dychu 1,67 promile alkoholu.