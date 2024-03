Obec Oponice skrášli nová čerešňová aleja

Oponice 21. marca (TASR) - V obci Oponice v Topoľčianskom okrese pribudla nová aleja. Tvorí ju 160 čerešní, ktoré tam vysadil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik (VPP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.



Ako uviedla hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová, stromoradie vedie od kaštieľa Chateau Appony popri chotári, ktorý obhospodaruje VPP. "Cesta bola v uplynulých desaťročiach lemovaná čerešňovým stromoradím, no stromy postupne dožívajú. Odumreté kusy sme nahradili novými. Naším cieľom je prinavrátiť pôvodné ovocné stromy do chotára, zachovať biodiverzitu a tiež skultúrniť miesto, ktoré je vyhľadávaným a hojne navštevovaným verejnosťou," vysvetlil konateľ VPP Pavol Findura.



Ako doplnil, univerzita chce i výsadbou nového stromoradia ukázať, že akademické prostredie má presah aj do rôznych praktických oblastí života. "SPU záleží na regióne a chce ho pozitívne ovplyvňovať," dodal Findura.