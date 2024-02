Výstava v Oponiciach priblíži históriu kníhtlače

Oponice 22. februára (TASR) - Histórii kníhtlače bude venovaný ôsmy ročník výstavy Gutenbergova knižnica. Každoročne ju pripravuje Slovenská národná knižnica v priestoroch Aponiovskej knižnice v Oponiciach. "Výstava s názvom Zrod knihy potrvá od 4. do 31. marca. Vrátime sa v čase, až do obdobia, kedy vznikali prvé tlačené knihy," uviedol správca Aponiovskej knižnice Ondrej Šomodi.



Ako doplnil, návštevníci výstavy preniknú hlboko do histórie kníhtlače. "A na tejto ceste v čase ich bude sprevádzať samotný Johann Gutenberg, ktorý prezradí, ako jeho tlačiarensky lis zmenil ľudstvo. Okrem toho uvidia niekoľko zaujímavých a vzácnych kníh. Gutenbergova knižnica je totiž podujatie, ktoré spája výstavu kníh s dramatizovaným výkladom, ktorý pútavou formou vyrozpráva návštevníkom príbehy minulosti. Už tradične ho organizujeme v spolupráci so Chateau Appony na prelome februára a marca," povedal správca knižnice.



Okrem samotnej výstavy je podľa jeho slov zaujímavá i samotná Aponiovská knižnica, ktorá obsahuje 8222 titulov v 12 jazykoch. "Je to viac ako 15.000 zväzkov, ktoré boli v roku 2007 na Ministerstve kultúry SR zapísané pod číslom 267 do Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SR. Pozoruhodné je, že žiadna z kníh nie je písaná v slovenskom jazyku. V knižnici je deponovaných aj ďalších približne 6000 zväzkov Zayovskej knižnice," doplnil Šomodi.