Opotrebovanú lávku na Spiši mesto vymení

Spišská Nová Ves 22. apríla (TASR) - Lávku na ulici Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi chce mesto vymeniť. Stavebno-technický stav súčasného premostenia cez rieku Hornád je veľmi zlý. Pre TASR to potvrdila Edita Gondová z tamojšieho mestského úradu. Mesto už podpísalo zmluvu so zhotoviteľom, z ktorej vyplýva, že celková cena diela je takmer 272.000 eur s DPH.



„Vzhľadom na vysoké finančné náklady, ktoré sú potrebné k rozsiahlej rekonštrukcii lávky, mesto pristúpilo k jej kompletnej výmene. Existujúca lávka sa kompletne zdemontuje a podpery spodnej stavby sa sanujú a upravia podľa projektu. Na pripravených podperách sa osadí komplet nová oceľová konštrukcia lávky,“ priblížila Gondová. Aktuálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie a radnica získava súhlasy dotknutých orgánov a správcov sietí. Po získaní stavebného povolenia pristúpi zhotoviteľ k realizácii stavby. Práce podľa harmonogramu budú trvať maximálne dva mesiace.



„Počas rekonštrukčných prác bude lávka pre chodcov úplne uzatvorená. Na vedľajšom cestnom moste bude vyčlenený pruh šírky 1,5 metra, ktorý bude od vozovky oddelený zábranou. Na cestnom moste sa počíta so zachovaním obojsmernej prevádzky so zúžením jazdných pruhov a znížením rýchlosti na 30 kilometrov za hodinu,“ dodala Gondová. O obmedzeniach bude mesto informovať.



Celková šírka nosnej konštrukcie novej lávky bude 4,4 metra a dĺžka takmer 27 metrov. Okolie pred i za lávkou sa upraví spolu s novým zábradlím. Na moste bude zavesený nový káblový žľab, do ktorého sa preložia telekomunikačné siete. Samospráva stavbu financuje z vlastného rozpočtu.