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Opozícia podporila kandidatúru H. Vargu za šéfa Nitrianskeho kraja

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Člen opozičného PS a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok. Foto: TASR - Martin Baumann

Podpredseda PS Ivan Korčok je presvedčený, že NSK potrebuje zmenu, predovšetkým v komunikácii s občanmi, partnermi, obcami a mestami regiónu.

Autor TASR
Nitra 8. júla (TASR) - Opozičné strany a hnutia podporili Henricha Vargu z regionálnej strany Tím Kraj Nitra v kandidatúre na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Spoluprácu na stredajšej tlačovej konferencii potvrdili PS, SaS, KDH a Hnutie Slovensko, ako aj mimoparlamentní Demokrati, Občianska konzervatívna strana i Maďarské fórum.

Podľa Vargu je dôležité, že strany v Nitrianskom kraji ukázali, že sú schopné reálne spolupracovať. „Dokazuje to, že zmena v NSK je možná. Potrebujeme spojiť sily a ľuďom v tomto kraji ukázať, že politika môže byť aj o službe, o dôvere a o zodpovednosti. Túto podporu si úprimne vážim,“ zdôraznil Varga.

V prípade svojho zvolenia sa chce sústrediť na riešenie viacerých problémov, s ktorými podľa jeho slov NSK aktuálne zápasí. „Tým základným je zdravotníctvo a udržanie lekárov v regióne. Zamerať sa chcem aj na systémové riešenie dopravy. Kraj nemôže byť iba údržbárom, musíme myslieť aj na rozvojové investície a aktívne ovplyvňovať rozvoj nadradenej infraštruktúry. K prioritám patrí, samozrejme, aj školstvo, kde to nemôže byť iba o údržbe škôl, ale o sieťovaní partnerov a orientácii na to, aké sú reálne potreby trhu práce a regiónu. Musíme sa zamýšľať nad tým, kde má byť náš kraj o 15 či o 20 rokov,“ zhrnul Varga.

Podpredseda PS Ivan Korčok je presvedčený, že NSK potrebuje zmenu, predovšetkým v komunikácii s občanmi, partnermi, obcami a mestami regiónu. „Kraj potrebuje mať predsedu, ktorý tu je doma, tak ako Henrich Varga. Predsedu, ktorý bude sústredený na to, čo región naozaj potrebuje a nie predsedu, ktorého hlavná náplň je v parlamente v Bratislave,“ skonštatoval Korčok.

„Je veľmi podstatné, že tu dnes stojíme spoločne. To je presne tá cesta k zmene v Nitrianskom kraji,“ doplnila Martina Bajo Holečková (SaS).

Podľa predsedu Maďarského fóra Zsolta Simona je spolupráca opozičných strán v spojených komunálnych a regionálnych voľbách dôležitá. „Každý občan bez rozdielu národnosti by mal pochopiť, že tieto voľby sú prvým krokom k tomu, aby nastala zmena nielen v Nitre, ale aj v celej krajine,“ vyhlásil Simon.
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