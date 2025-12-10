< sekcia Regióny
Opozícia v Trnave avizuje protest proti novej organizácii dopravy
Autor TASR
Trnava 10. decembra (TASR) - Opoziční poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Trnave avizujú verejný protest proti zmenám v organizácii dopravy v trnavskej mestskej štvrti Tulipán. Uskutočniť sa má v piatok 12. decembra od 16.00 do 16.30 h zablokovaním Ulice 9. mája. Informovali o tom na stredajšej tlačovej konferencii.
„Po tom, čo sa stalo teraz v pondelok, keď bola aplikovaná aj posledná zmena na Gorkého ulici, kde sa vytvorila tzv. školská zóna, už nám nezostáva nič iné, ako pozvať obyvateľov tejto mestskej časti na verejný protest,“ povedal poslanec trnavského MsZ Rastislav Mráz s tým, že využili všetky všetky možnosti na zabránenie týmto zmenám. Pre zlepšenie stavu dopravy na Tulipáne stačilo podľa jeho slov vyriešiť jednosmernú prevádzku na uliciach Tulipánová a Markovičova.
Mestský poslanec Miloš Krištofík hovoril o zhoršení dopravnej situácie v dôsledku dopravných zmien. „Ľudia na meste, ktorí hovoria, že treba ísť na Tulipáne cez ulice Zelenečská, G. Steinera, Mikovíniho, že to sú tie hlavné žily, veď tie sú tak preplnené, že ľudia stoja 25 až 40 minút v rade,“ tvrdil. Podľa poslanca MsZ Mariána Galbavého robilo mesto tieto zmeny „od stola“. Mestský poslanec Branislav Baroš poukázal na to, že veľa ľudí sa v minulosti k plánovaným dopravným zmenám stavalo indiferentne. „Následne na to prišla Kopánka a teraz prišiel Tulipán,“ podotkol.
Nová organizácia dopravy je súčasťou širšej revitalizácie Tulipánu, v rámci ktorej sa zrekonštruovali vozovky, pribudli cyklocesty, nové vyvýšené priechody a križovatky. Prišlo k vytvoreniu školskej zóny a zjednosmerneniu niektorých ulíc. Cieľom je podľa mesta Trnava zvýšiť bezpečnosť na križovatkách a v okolí školy, znížiť tranzitnú dopravu a zvýšiť komfort a pokoj v tejto prevažne rezidenčnej zóne.
