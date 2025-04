Opozícia v Trnave nevidí dôvod na predaj pozemkov na Spartakovskej

Trnava 24. apríla (TASR) - Opoziční poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Trnave nevidia dôvod na odpredaj časti pozemkov na Spartakovskej ulici. Mesto Trnava zdôrazňuje, že ak samospráva niečo predáva, tak za komerčné ceny, pričom získané peniaze opäť investuje do rozvoja mesta pre svojich občanov. Plánovaný predaj sa týka najmä pozemku pod supermarketom a k nemu prislúchajúceho parkoviska. Podmienky obchodnej verejnej súťaže schválilo minulý týždeň trnavské mestské zastupiteľstvo.



„Materiál na odpredaj pozemkov verejnou obchodnou súťažou sme dostali deň pred konaním mestskej rady. Dokonca majetková komisia o ňom mala rozhodovať per rollam. Nakoniec na žiadosť viacerých jej členov rokovala prezenčne, bolo to deň pred mestským zastupiteľstvom,“ zdôraznil trnavský mestský poslanec Rastislav Mráz. Pozemok považuje za strategický. „V zmysle územného plánu je to jediný pozemok, na ktorom je možné postaviť mrakodrap, čo zásadne zvyšuje jeho hodnotu,“ zopakoval.



Mesto Trnava reaguje, že ak samospráva niečo predáva, tak za komerčné ceny, pričom získané peniaze opäť investuje do rozvoja mesta pre svojich občanov. „V tom je rozdiel medzi aktuálnym vedením a predošlými. Pripomeňme, že pozemok na Spartakovskej ulici, ktorého predaj otvorenou súťažou za minimálne sedem miliónov eur teraz daní poslanci kritizujú, chceli ich stranícki kolegovia v roku 2010 dať súkromnej spoločnosti za jednu korunu,“ podčiarkla hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Trnavské mestské zastupiteľstvo zároveň minulý týždeň tieto pozemky zaradilo medzi prebytočný majetok. Nesúhlasí s tým mestský poslanec Branislav Baroš. „V prípade podobne lukratívneho pozemku za Jednotou bolo mesto schopné zorganizovať architektonickú súťaž a následne objednať za 2,1 milióna kompletnú projektovú dokumentáciu na výstavbu polyfunkčného domu,“ podotkol. Získané peniaze za predaj pozemkov na Spartakovskej chce mesto podľa neho v budúcnosti použiť na „svoje projektové hračky“.



Podľa slov trnavského mestského poslanca Jaroslava Holečka mesto Trnava za posledných päť rokov nakúpilo pozemky spolu s ďalšími nehnuteľnosťami za 21 miliónov eur. „Z toho samotnú ornú pôdu za 3,5 milióna eur. Pýtam sa, načo to všetko tomu mestu bude,“ dodal.



Pýtať sa, načo bude samospráve rozširovanie a zhodnocovanie jeho majetku, je podľa mesta Trnava prekvapujúce. „Vlastniť pozemky a nehnuteľnosti v meste má strategický význam. Mesto neinvestuje pre zisk, ako to robia súkromní developeri. Rozhoduje sa v prospech ľudí - buduje školy, parky, športoviská či cesty a vytvára priestor na služby pre občanov. Ak mesto niečo nekúpi včas, získa to súkromník. Taký bol aj prípad pozemku na Bučianskej,“ zdôraznila Majtánová.



Ak sa teda vyskytne príležitosť rozšíriť majetok mesta, ktorá dáva zmysel, nie je podľa samosprávy na mieste váhať, pretože ceny neustále rastú. „Včasné investície nám umožnili získať pozemky či nehnuteľnosti, ktorých cena by dnes bola už násobne väčšia. To, že sme za ostatných päť rokov dokázali nakúpiť pozemky spolu s ďalšími nehnuteľnosťami za 21 miliónov eur, je znakom dobrého hospodárenia a myslenia do budúcnosti,“ dodala hovorkyňa mesta.



Minimálna navrhovaná kúpna cena za predmetné pozemky je stanovená na 700 eur za štvorcový meter. Plánovaný predaj sa týka plochy s rozlohou približne 10.200 štvorcových metrov. Lehota na predkladanie súťažných návrhov na uzavretie zmluvy bude od 19. mája do 20. júna do 12.00 h. Za schválenie materiálu hlasovalo 23 mestských poslancov. Dvaja boli proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Úspešný uchádzač bude musieť mestu ponúknuť za zvýhodnenú cenu časť bytov a nebytových priestorov z prípadnej budúcej výstavby. Mesto časť finančného výťažku z predaja plánuje použiť na vybudovanie montovaného parkovacieho domu v blízkosti zimného štadióna.