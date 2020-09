Opoziční poslanci Prešova vyzývajú na vyvodenie zodpovednosti

Prešov 23. septembra (TASR) – Piati prešovskí mestskí opoziční poslanci vyzývajú primátorku mesta Andreu Turčanovú, aby v súvislosti so sporom o úhradu nákladov za záchranné práce po minuloročnom výbuchu plynu na Mukačevskej ulici vyvodila osobnú zodpovednosť. Mesto nestihlo podať v zákonom stanovenej lehote odpor na súd a hrozí, že bude musieť firme Matijka s. r. o. doplatiť takmer 240.000 eur. Primátorka osobnú zodpovednosť necíti.



Mesto dostalo platobný rozkaz v auguste, priblížil mestský poslanec Martin Eštočák. "Mesto by malo ešte douhradiť sumu takmer 240.000 eur. Trovy konania boli vyčíslené v platobnom rozkaze zhruba na sumu 30.000 eur," ozrejmil. Podľa jeho informácií sa vo veci búracích prác a odvozu sutiny začalo aj trestné stíhanie. "Vyzývam pani primátorku, ako aj celé vedenie mestského úradu na vyvodenie osobnej zodpovednosti za túto kauzu."



Primátorka reagovala, že vyvodila zodpovednosť voči tým, ktorí pochybili. "Necítim osobnú zodpovednosť. Vôbec neotvorili elektronickú schránku, preto som musela zareagovať tak, že zamestnankyne, ktoré to mali priamo v pracovnej náplni a neurobili to, museli opustiť mestský úrad," povedala Turčanová s tým, že zisťujú mieru spoluzavinenia ďalších osôb. "Podali sme rozklad, síce po lehote, ale podali sme ho, takže čakáme, ako sa s tým vysporiada súd," skonštatovala Turčanová.



Firma Matijka predložila mestu dve faktúry v celkovej výške zhruba 1.018.000 eur. Mesto však firme vyplatilo iba približne 781.000 eur, a to v zmysle záverov znaleckého posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. V utorok 11. augusta došla na Mestský úrad v Prešove elektronickou poštou zásielka z Okresného súdu Banská Bystrica. Tá obsahovala platobný rozkaz v právnej veci žalobcu - firmy Matijka proti mestu o zaplatenie sumy 768.481,98 eura. Išlo o sumu, ktorú firma žiadala mimo vopred vyplatených 250.000 eur.