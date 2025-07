Opozícia v Martine varuje pred kolapsom pri poklese počtu obyvateľov

Martin 29. júla (TASR) - Pokles počtu obyvateľov pod 50-tisícovú hranicu bude pre mestský rozpočet v Martine znamenať výpadok v miliónoch eur ročne. Na utorkovom tlačovom brífingu na to upozornil mestský poslanec Michal Uherčík z opozičného poslaneckého klubu Skúsme to inak. Téma je to podľa jeho slov natoľko závažná, že spoločne s kolegami z poslaneckého klubu Reštart Martina iniciovali zvolanie mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva na stredu 30. júla.



Ešte na rozhraní storočí bol Martin 60-tisícovým mestom, ale aktuálne má menej ako 50.000 obyvateľov s trvalým pobytom. Štatistické dáta podľa Uherčíka jasne ukazujú, že Martin je najrýchlejšie upadajúce veľké mesto na Slovensku, keďže v priebehu 20 rokov prišiel o 15 percent obyvateľov.



Preradením Martina do kategórie miest do 50.000 obyvateľov sa zníži koeficient výpočtu podielovej dane z príjmu fyzických osôb. „Pokles pod 50.000 obyvateľov znamená v roku 2027 finančný výpadok minimálne dva milióny eur. Keďže samospráva za posledných päť rokov nedokáže v priemere vygenerovať ani dva milióny eur prebytku v rozpočte, znamená to, že v roku 2027 nielenže nebude na investície, ale dotkne sa to aj základných funkcií mesta,“ upozornil Uherčík.



Martinská radnica k diskusiám o zmene výšky podielových daní vydala krátke stanovisko na sociálnej sieti. „Výška podielových daní závisí od počtu obyvateľov s trvalým pobytom k 1. januáru predchádzajúceho roka. To znamená, že výška podielových daní na rok 2026 sa počíta podľa počtu obyvateľov k 1. januáru 2025. Mesto Martin malo k tomuto dátumu viac ako 50.000 obyvateľov. Prípadný pokles pod túto hranicu počas roka 2025 nemá žiadny vplyv na dane v roku 2026. Až počet obyvateľov k 1. januáru 2026 ovplyvní výšku daní v roku 2027,“ uviedla radnica.



Poslanec Milan Ftorek sa domnieva, že samospráva musí konať okamžite a preto oceňuje záujem 12 poslancov o zvolanie mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva. „Okrem poklesu počtu obyvateľov nám už podľa prognóz z ministerstva financií hrozí pokles daňových príjmov pre ďalší rok, takže je nutné sa o tom rozprávať už teraz,“ poznamenal Ftorek.



Opoziční poslanci plánujú na stredajšom rokovaní predstaviť riešenia, ktoré by mali pomôcť stabilizovať počet obyvateľov Martina. „Musíme pripraviť priestor pre individuálnu bytovú výstavbu, výstavbu nových bytov. Musíme naozaj intenzívne rozšíriť parkovaciu politiku na celé mesto a treba tiež pracovať na skvalitnení základného školstva, ktoré má mesto vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ doplnil poslanec Juraj Stahl.