Opozičný klub v Poprade chce zmeniť volebné obvody, primátor nesúhlasí
Primátor sa vyjadril, že toto uznesenie je pre mesto nevýhodné a avizoval, že ho nepodpíše.
Autor TASR
Poprad 12. mája (TASR) - Opozičný poslanecký klub Poprad na 1. mieste chce zmeniť volebné obvody v meste, primátor Anton Danko a časť ďalších poslancov s tým však nesúhlasí. Zámer na pondelkovom (11. 5.) rokovaní tesnou väčšinou zastupiteľstvo schválilo. Primátor sa však vyjadril, že toto uznesenie je pre mesto nevýhodné a avizoval, že ho nepodpíše. Bude sa tak o ňom rokovať znova na konci mája.
Pozmeňujúci návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva predložil poslanec Martin Baloga. „Predložili sme návrh, aby si jednotlivé časti mesta mohli zvoliť svojich vlastných zástupcov v piatich obvodoch - centrum a sídlisko Západ, Veľká a Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami, Juh I, II, V, VI a Kvetnica a Juh III a novovznikajúce sídlisko IV,“ uviedol poslanecký klub. Zároveň navrhli, aby sa počet poslancov zvýšil na 25, čo je z pohľadu zákona maximálny možný počet.
Návrh mesta bol totožný so súčasným stavom v počte dvoch volebných obvodov a 19 poslancov. Pozmeňujúci návrh opozičných poslancov označil Danko za populistický. „Bol som súčasťou vedenia mesta v roku 1998, kedy tu bolo 11 volebných obvodov, potom to kleslo na sedem a musím povedať, že toto zastupiteľstvo rokuje oveľa efektívnejšie. Fungujeme takto už 24 rokov a nezaregistroval som, že by to ľudia chceli zmeniť,“ podotkol primátor, podľa ktorého by zmena spôsobila chaos.
Baloga odmietol vyjadrenia primátora aj niektorých poslancov, ktorí tento zámer nepodporili. „Tento návrh je čisto o faktoch, hovorí o tom, aký by ten volebný systém mohol byť a sleduje súčasné trendy. Netreba za tým hľadať žiadne uzurpovanie voličských hlasov, ide len o dostatočnú zastupiteľnosť tej ktorej lokálnej časti,“ reagoval poslanec.
Vedúca právneho oddelenia na mestskom úrade Adela Bednárová upozornila, že aktuálne rozdelenie je ideálne. „Máme počet obyvateľov na jeden mandát v jednom volebnom obvode 2515 a v druhom 2498, čiže ten počet je úplne ideálny. Aj odborníci hovoria, že práve tento systém, kedy sa mesto rozdeľuje na menšie obvody, neznamená, že to zastúpenie je lepšie, významnejšie a reprezentatívnejšie. Práve naopak sa to približuje k väčšinovému volebnému systému, a to pomerné zastúpenie je práve pri tom menšom počte obvodov,“ vysvetlila.
Rokovať na túto tému budú poslanci opäť na mimoriadnom zastupiteľstve 27. mája.
