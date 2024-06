Oprava cesty a kosenie spomaľujú premávku na ceste I/18 pri Strečne

Žilina 18. júna (TASR) - Žilinská krajská polícia upozorňuje na aktuálne obmedzenia spomaľujúce premávku na ceste I/18 medzi Žilinou a Martinom. Do 14.00 h tu v oboch smeroch prebieha strojné kosenie, počas ktorého je premávka regulovaná.



"Pri vjazde z cesty I/18 do lomu Dubná Skala v smere z Martina do Žiliny sa do 13.00 h pracuje na oprave poklesu a trhliny v asfaltovom povrchu. Doprava bude v tomto mieste obmedzená a upravená dočasným dopravným značením do jedného jazdného pruhu," uviedla polícia.



Tá zároveň žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť a dôsledné rešpektovanie prenosného dopravného značenia.