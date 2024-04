Oprava cesty obmedzí dopravu na diaľnici medzi P. Bystricou a Ladcami

Považská Bystrica/Ladce 8. apríla (TASR) - Vodičov čakajú na diaľnici D1 v úseku Považská Bystrica - Ladce dopravné obmedzenia. Potrvajú od utorka (9. 4.) od 8.00 h do 28. júna. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Dôvodom obmedzení sú práce Národnej diaľničnej spoločnosti na opravách povrchu vozovky. Opravovať budú pravý jazdný pruh a krajnicu v smere od Žiliny na Bratislavu.



"Doprava bude zúžená do jedného jazdného pruhu v jazdnom páse od Žiliny do Bratislavy. V jazdnom páse od Bratislavy do Žiliny bude doprava bez obmedzenia v dvoch jazdných pruhoch," informuje polícia a zároveň žiada účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a sledovanie situácie v cestnej premávke.