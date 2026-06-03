< sekcia Regióny
Oprava cesty spôsobí víkendovú uzáveru Hviezdoslavovej triedy v Nitre
Mesto nastavilo práce tak, aby sa uskutočnili cez víkendové dni, a tým čo najmenej zasiahli do premávky v rušnej lokalite.
Autor TASR
Nitra 3. júna (TASR) - Druhá etapa rekonštrukcie Hviezdoslavovej triedy v Nitre sa začne v piatok 5. júna. Hovorca mesta Tomáš Holúbek upozorňuje, že práce si vyžiadajú kompletnú uzáveru prístupovej cesty z mesta na najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina. Uzávera sa začne v piatok od 18.00 h a potrvá do nedele 7. júna do 24.00 h. Celkové náklady na investičnú akciu dosiahnu sumu 93.312 eur aj s DPH.
Mesto nastavilo práce tak, aby sa uskutočnili cez víkendové dni, a tým čo najmenej zasiahli do premávky v rušnej lokalite. Rekonštrukcia preto bude prebiehať aj v noci, upozornil Holúbek.
Uzavretá bude časť cesty v lokalite od benzínovej stanice až po vrchnú časť židovského cintorína. To znamená, že z mesta sa na Klokočinu po Hviezdoslavovej ceste nebude dať počas dvoch dní dostať. Keďže cesta bude uzavretá už pred benzínovou stanicou, nebude ani možné odbočiť z Hviezdoslavovej triedy na železničné priecestie a následne na Braneckého ulicu. Prejazd z Klokočiny po Hviezdoslavovej triede na Hollého ulicu v smere do mesta bude bez obmedzení.
Uzávera cesty sa od piatka večera do nedele večera dotkne aj všetkých spojov mestskej hromadnej dopravy smerujúcich na Klokočinu. Autobusy budú odklonené po Štúrovej, okolo hypermarketu a cez zastávku Rybárska. Zastávky Hollého, Kavcová a Braneckého budú dočasne zrušené. Dopravca odporúča ako náhradu pri ceste na Klokočinu použiť zastávku Štúrova. V opačnom smere pôjdu autobusy mestskej hromadnej dopravy bez obmedzení.
Mesto nastavilo práce tak, aby sa uskutočnili cez víkendové dni, a tým čo najmenej zasiahli do premávky v rušnej lokalite. Rekonštrukcia preto bude prebiehať aj v noci, upozornil Holúbek.
Uzavretá bude časť cesty v lokalite od benzínovej stanice až po vrchnú časť židovského cintorína. To znamená, že z mesta sa na Klokočinu po Hviezdoslavovej ceste nebude dať počas dvoch dní dostať. Keďže cesta bude uzavretá už pred benzínovou stanicou, nebude ani možné odbočiť z Hviezdoslavovej triedy na železničné priecestie a následne na Braneckého ulicu. Prejazd z Klokočiny po Hviezdoslavovej triede na Hollého ulicu v smere do mesta bude bez obmedzení.
Uzávera cesty sa od piatka večera do nedele večera dotkne aj všetkých spojov mestskej hromadnej dopravy smerujúcich na Klokočinu. Autobusy budú odklonené po Štúrovej, okolo hypermarketu a cez zastávku Rybárska. Zastávky Hollého, Kavcová a Braneckého budú dočasne zrušené. Dopravca odporúča ako náhradu pri ceste na Klokočinu použiť zastávku Štúrova. V opačnom smere pôjdu autobusy mestskej hromadnej dopravy bez obmedzení.