Oprava cesty v Bratislave sa najnovšie dotkne úseku pri Krasinského

Bratislava 5. augusta (TASR) - Hlavné mesto pokračuje v oprave Trnavskej cesty v Bratislave, práce sa najnovšie dotknú úseku pri Krasinského ulici v Bratislave. Rekonštrukcia by mala trvať od 6. augusta približne do 7. septembra. Dopravné obmedzenia sa dotknú ulíc Krasinského a Maximiliána Hella. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Z dôvodu prác bude dočasne zaslepené odbočenie na Krasinského a takisto zaslepený výjazd z Maximiliána Hella," približuje magistrát s tým, že vjazd z Trnavskej cesty bude možný.



Prejazd cez Trnavskú cestu v mieste prác bude podľa hlavného mesta možný v jednom jazdnom pruhu, opravovaný bude vždy len jeden jazdný pruh. Doprava bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou.



Zároveň od pondelka od 19.00 h do konca opráv nebude obsluhovaná zastávka Martinský cintorín linkami 39, 63 a 163 a nočnou linkou N74. Ako náhradu odporúča magistrát využiť zastávky Clementisova, respektíve Trnavská cesta.