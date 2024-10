Oprava cesty v Nitre spôsobuje až hodinové meškania hromadnej dopravy

Nitra 15. októbra (TASR) - Mesto Nitra upozorňuje na dopravné obmedzenia na miestnej ceste Napervillská. Obmedzenie v jazdnom pruhu komplikuje dopravu, mestská hromadná doprava mešká na niektorých linkách takmer hodinu, potvrdil hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Krátky úsek jedného z jazdných pruhov je tesne pred kruhovým objazdom v smere z centra mesta na Zobor dočasne uzavretý. Dôvodom je prepadnutie vozovky. "Potreba opraviť poruchu na ceste skomplikovala dopravu, a to hlavne v rannej a popoludňajšej špičke. V prípade popoludňajšej špičky sa mestská hromadná doprava dostane k pôvodnému grafikonu až okolo 18.00 h," skonštatoval Holúbek. Obmedzenia na ceste by mali trvať do 28. októbra.