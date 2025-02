OBMEDZENÁ DOPRAVA: V okrese Nitra prebieha oprava ciest

Nitra 28. februára (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát v Nitre upozorňuje motoristickú verejnosť na dopravné obmedzenia v katastrálnych územiach obcí Klasov, Dyčka a Veľké Chyndice. Začnú sa v sobotu 1. marca a počas nich dôjde k úplným alebo čiastočným uzáverám ciest, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Dôvodom obmedzení je oprava ciest, ktoré v čase rozsiahlej opravy cesty I/51 slúžili ako obchádzkové trasy. Na týchto cestách bola zaznamenaná zvýšená intenzity cestnej premávky, čo sa následne prejavilo aj na zhoršenom stavebno-technickom stave povrchu ciest.



Od soboty (1. 3.) od 6.00 h bude do nedele (2. 3.) do 18.00 h úplne uzavretá cesta III/1647 v úseku od križovatky s cestou I/51 - Klasov. Obchádzková trasa bude vyznačená dočasným dopravným značením a vedená cez obec Klasov po ulici Školská.



Od soboty (1. 3.) do 21. marca bude denne od 8.30 h do 18.00 h čiastočne uzavretá cesta III/1649 v obci Veľké Chyndice v smere do obce Nová Ves nad Žitavou. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu vyznačenom dočasným dopravným značením. Striedavá premávka bude riadená regulovčíkmi.



Od soboty (1. 3.) do 23. marca denne od 8.30 h do 18.00 h bude čiastočne uzavretá cesta III/1645 v obci Dyčka v smere do obce Paňa. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu vyznačenom dočasným dopravným značením. Striedavá premávka bude riadená regulovčíkmi.