Oprava diaľničného mosta pri Trnave sa začne po Veľkej noci

Trnava 28. marca (TASR) - Komplexná oprava mosta v mieste križovania diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 pri Trnave sa začne v sobotu 6. apríla. Odštartujú ju prípravné práce na rozmiestnení množstva kusov dopravného značenia a označenia obchádzkovej trasy. Samotná rozsiahla rekonštrukcia sa začne v pondelok 8. apríla, informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Termínom spustenia prác po Veľkej noci vyšla NDS v ústrety motoristickej verejnosti.



Stavebné práce budú vykonávať aj v noci, sedem dní v týždni. Ako prvé sa budú robiť opravy mosta v smere z Nitry do Trnavy. V rámci komplexnej opravy budú demontované zvodidlá a zábradlia, odstránená vozovka, rímsy, vyrovnávací betón spolu s izoláciou a mostné závery. Na očistenú nosnú konštrukciu sa položí izolácia, mostné závery, odvodňovače, nový asfaltový koberec, nové rímsy, zvodidlá a mostné zábradlie.



Realizácia opráv je z dôvodu minimalizácie vplyvov na plynulosť dopravy rozdelená do dvoch etáp. Počas prvej etapy opravia vonkajšiu časť mosta. Doprava na moste ostane zachovaná v dvoch jazdných pruhoch pri stredovej rímse. Uzavretý bude pripájací pruh z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava - Trnava. Z tohto dôvodu bude doprava z D1 smerujúca do Trnavy presmerovaná po R1 smer Nitra. V križovatke Vlčkovce navedie obchádzková trasa vozidlá ponad R1 späť na smer do Trnavy.



Počas druhej etapy NDS opraví vnútornú časť mosta. Motoristom budú k dispozícii už dva opravené jazdné pruhy na vonkajšej časti. Zachované ostane aj odbočenie z R1 na D1 v smere Nitra - Bratislava.



Ak hlavná obchádzková trasa nebude kapacitne postačovať danému množstvu nákladnej dopravy, ako alternatívnu obchádzkovú trasu zriadi NDS obchádzku po ceste I/61 v križovatke Senec, východ. V takomto prípade by však alternatívnu obchádzkovú trasu mohli využívať len nákladné vozidlá s nosnosťou maximálne do 32 ton, upozornila NDS.



Komplexná oprava 80 metrov dlhého mosta prichádza po štyroch dekádach. Je nevyhnutná pre ďalšie dlhodobé a bezproblémové využívanie tohto mosta. NDS žiada motoristov o rešpektovanie dopravného značenia, dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a ohľaduplnú jazdu.