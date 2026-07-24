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Oprava donžonu na hrade Gýmeš si vyžiada uzavretie veže pre verejnosť
Počas brigád 25. júla a 15. augusta bude prebiehať bezplatné sprevádzanie verejnosti po hrade v čase o 11.00, 13.00 a 15.00 h.
Autor TASR
Jelenec 24. júla (TASR) - Projekt záchrany donžonu, obytnej veže na hrade Gýmeš nad obcou Jelenec v okrese Nitra sa posúva do ďalšej fázy. Na veži aktuálne pokračujú prípravy na jej obnovu a dobrovoľníci z občianskeho združenia Castrum Ghymes finišujú s výstavbou lešenia. Zároveň upozorňujú návštevníkov hradu, že objem prác na veži nedovoľuje pohyb verejnosti v jej interiéri či blízkom okolí, preto bolo potrebné vežu uzavrieť až do odvolania.
Počas brigád 25. júla a 15. augusta bude prebiehať bezplatné sprevádzanie verejnosti po hrade v čase o 11.00, 13.00 a 15.00 h. V sobotu 1. augusta pripravili dobrovoľníci podujatie Hrad Gýmeš žije. „Ide o prvú sobotu po sviatku sv. Ignáca, čím symbolicky nadväzujeme na historické púte, ktoré na hrade prekvitali v 18. a 19. storočí,“ skonštatovali organizátori. Návštevníkov privítajú lopatovým tancom pri hradnej bráne.
V rámci programu sa predstaví družina potulných strelcov a skupina historického šermu Bojar, dobová hudba Páni času a stredoveké tance Pulcherima Rossa. Návštevníci si pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči a narodenia Šimona Forgáča z Gýmeša. Súčasťou programu bude dobová kuchyňa, strelnica, program pre deti i veľká komentovaná prehliadka s hradným kastelánom.
Počas brigád 25. júla a 15. augusta bude prebiehať bezplatné sprevádzanie verejnosti po hrade v čase o 11.00, 13.00 a 15.00 h. V sobotu 1. augusta pripravili dobrovoľníci podujatie Hrad Gýmeš žije. „Ide o prvú sobotu po sviatku sv. Ignáca, čím symbolicky nadväzujeme na historické púte, ktoré na hrade prekvitali v 18. a 19. storočí,“ skonštatovali organizátori. Návštevníkov privítajú lopatovým tancom pri hradnej bráne.
V rámci programu sa predstaví družina potulných strelcov a skupina historického šermu Bojar, dobová hudba Páni času a stredoveké tance Pulcherima Rossa. Návštevníci si pripomenú 500. výročie bitky pri Moháči a narodenia Šimona Forgáča z Gýmeša. Súčasťou programu bude dobová kuchyňa, strelnica, program pre deti i veľká komentovaná prehliadka s hradným kastelánom.