Oprava kanalizácie v centre Nitry si vyžiada rozkopávky a obmedzenia

Nitra 12. júla (TASR) - Frekventovanú križovatku ulíc Štúrova a Štefánikova v centre Nitry čakajú rozkopávky a dopravné obmedzenia. Ako informovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS), výkopové práce na hlavnej nitrianskej križovatke si vynúti pripravovaná oprava kanalizácie a vozovky, ktoré 26. júna poškodili prudké dažde. "Práce tu budú prebiehať na viacej etáp, aby sa zabezpečil aspoň nevyhnutný prejazd motorových vozidiel," uviedla riaditeľka odštepného závodu Nitra Margita Kršáková.



Podľa jej slov sa oprava týka súboru kanalizácie vo veľkom rozsahu, od budovy súdu na Damborského ulici až po Univerzitný most. "Priebeh prác s monitorovaním a zisťovaním technického stavu kanalizácií prebiehal vo viacerých etapách, hlavne ako požiadavka projektanta k spracovaniu projektovej dokumentácie na odstránenie havarijného stavu prepadnutej kanalizácie," vysvetlila Kršáková.



V úseku podmytého a vytlačeného popraskaného asfaltu, pod ktorým je prevalená kanalizácia, budú nevyhnutné výkopové práce. Ešte pred tým je však podľa Kršákovej nutné vytýčiť všetky inžinierske siete a odkloniť priebeh prietoku odpadovej vody z poškodeného potrubia prepojením do kanalizačného zberača v miestach križovatky ulíc Damborského a Štúrova. "Postup prác bude pokračovať aj od križovatky smerom k Univerzitnému mostu. Musí prebehnúť čistenie jestvujúcich kanalizácií. Túto činnosť plánujeme začať v 29. kalendárnom týždni. Na komunikácii budú musieť byť obmedzenia minimálne v jednom jazdnom pruhu. Práce budú vykonávané etapovite, preto sa obmedzenia nedotknú celého úseku naraz," skonštatovala Kršáková.



Ako doplnila, vodárne so správcom komunikácie, ktorým je Slovenská správa ciest, dohodnú dočasné odstránenie prevaleného asfaltu. Následne bude možné pristúpiť ku konečnej oprave prepadnutej kanalizácie. "Po vypracovaní projektovej dokumentácie, v predpokladanom termíne v 29. kalendárnom týždni, bude nevyhnutné podmienky opravy konzultovať so všetkými dotknutými správcami inžinierskych sietí, správcami komunikácií, dotknutými orgánmi a organizáciami. Pretože rozsah prác je veľkého rozsahu a vo veľmi frekventovanom území, práce na konečnom odstránení havárie môžu trvať niekoľko týždňov," doplnila Kršáková.